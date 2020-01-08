خاطب الرئيس الإيراني حسن روحاني، الولايات المتحدة الأميركية في اجتماع الحكومة، مشدّدًا على أنّكم "قطعتم يد اللواء قاسم سليماني عن جسده وسنقطع قدمكم عن المنطقة".
وكانت قد قصفت فجر الیوم الأربعاء القوات الجو فضائیة للحرس الثوري الإيراني، قاعدة "عین الأسد" الأميركیة في العراق، عبر إطلاق عشرات الصواریخ من نوع "أرض- أرض".
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني خاطب أميركا: قطعتم يد سليماني عن جسده وسنقطع قدمكم عن المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.