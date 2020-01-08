روحاني خاطب أميركا: قطعتم يد سليماني عن جسده وسنقطع قدمكم عن المنطقة

خاطب الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، ​الولايات المتحدة الأميركية​ في اجتماع الحكومة، مشدّدًا على أنّكم "قطعتم يد اللواء ​قاسم سليماني​ عن جسده وسنقطع قدمكم عن المنطقة".

وكانت قد قصفت فجر الیوم الأربعاء القوات الجو فضائیة للحرس الثوري الإيراني، قاعدة "عین الأسد" الأميركیة في ​العراق​، عبر إطلاق عشرات الصواریخ من نوع "أرض- أرض".