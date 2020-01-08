أحد محامي غصن في فرنسا: موكلي بات يتمتع بحرية تخوّله شرح موقفه









اسماء السيد - باريس: اعتبر المحامي جان إيف لو بورنيي أن موكله رجل الأعمال كارلوس غصن بات يتمتع الآن "بحرية حقيقية" ستخوله شرح موقفه الأربعاء خلال مؤتمر صحافي في بيروت، مشيرا في تصريح لقناة "بي اف ام بيزنس" الى أنه لا يزال يجهل لائحة الأسماء التي يمكن له أن يكشفها.

قال المحامي ردا على سؤال عمّا إذا كان غصن سيكشف أسماء أشخاص يعتبرهم مسؤولين عن القضية التي أدت الى توقيفه في اليابان ثم الإفراج عنه بكفالة قبل فراره الى لبنان، "اليوم، هناك حرية حقيقية، وأعتقد أنه سيستخدم هذه الحرية".

وأضاف "عندما لا تعود هناك أمور يجب تجنبها، وعندما لا يعود هناك الضغط الذي كان يمارس عليه في اليابان، لا بدّ من قول الأشياء"، مشيرا في الوقت نفسه الى أنه يجهل حجم "لائحة الأسماء" التي سيكشف عنها موكله.

وعن الوثائق التي يملكها فريق الدفاع، قال لو بورنيي إن شركة "نيسان" التي كان غصن يرئس مجلس إدارتها "لديها كل الوثائق"، بالنظر الى أن كارلوس غصن أوقف بشكل مفاجئ لدى نزوله من الطائرة في طوكيو.

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وردا على سؤال عن موقف الإدارة الحالية لشركة "رينو" الفرنسية التي كان غصن يرئس مجلس إدارتها أيضا، قال "إن عددا من الأشخاص كانوا جدّ سعداء في هذه القضية للوقوف في خط مناهض لغصن".

وقال "نجهل كلنا ما الذي قيل، لا سيما في إطار المحادثات التي جرت بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الياباني"، معتبرا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يكن في إمكانه الإدلاء "بموقف علني" حول المسألة.

تابع "بالنسبة الى شركة رينو، الملاحظ أن الذين عملوا مع كارلوس غصن والذين كان في إمكانهم دعم كارلوس غصن، اختفوا من الصورة".

ويعقد غصن مؤتمرا صحافيا عند الثالثة (13,00 ت غ) من بعد ظهر الأربعاء في مقر نقابة الصحافة في بيروت، وسيكشف فيه، بحسب ما أُعلن حيثيات قضيته وتفاصيل رحلته المثيرة للجدل من اليابان الى لبنان.

