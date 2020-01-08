بـ"كوكتيل مخدرات وأسلحة".. ضبط أحد العناصر الإجرامية بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، أحد العناصر الإجرامية وبحوزته عدد من الأسلحة النارية "غير المرخصة" وكميات من المواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار.

تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، أفادت قيام "عاطل -سبق اتهامه في 5 قضايا " بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر "غير المرخصة" والمواد المخدرة، متخذاً من محل إقامته بدائرة مركز شرطة قوص بنطاق أمن قنا مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، أسفرت عن ضبطه، وبحوزته "8 قطع سلاح ناري، و500 لمخدر الهيروين، 300 جرام لمخدر الأفيون، 200 جرام لمخدر الحشيش، 150 جرام لمخدر الشابو، و70 قرص مخدر".

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.