قنا تنهى خصومة ثأرية استمرت 16 عامًا-صور

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

نجحت جهود لجنة المصالحات الثأرية بمحافظة قنا، بقيادة اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي "الطوايل والغنايم" بمركز أبوتشت، بعد صراع طويل استمر ١٦ عامًا أسفر عن سقوط ١٧ قتيلًا وعشرات الجرحى، بسبب خلاف على قيمة كارت شحن هاتف محمول.

وقال اللواء الداودي، إن المحافظة قطعت شوطًا كبيرًا في إنهاء الخصومات الثأرية خلال الـ ٥ سنوات الأخيرة، وساهمت في ١٣٠ حالة تصالح في خصومات ثأرية.