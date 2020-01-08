الخطوط الجوية الأوكرانية توقف رحلاتها إلى طهران بعد تحطم الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف- (د ب أ):

أوقفت شركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية جميع رحلاتها إلى طهران بعد تحطم واحدة من طائرات الركاب التابعة لها في إيران.

وقالت الشركة في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه طبقا لمعلومات أولية، كان على متن الطائرة 167 راكبا وطاقما مكونا من تسعة أفراد.

وأضافت الشركة أن الطائرة "بوينج 737-800" إن جي"التي تم تصنيعها منذ أربعةأعوام تقريبا كانت قد خضعت لفحص فني آخر مرة قبل يومين. ولم يتم بعد توافر معلومات بشأن سبب التحطم.

ولدى الشركة وهي أكبر شركة طيران أوكراني، التي تأسست في عام 1992 حوالي 42 طائرة.

وتقول الشركة إنها تشغل حوالي مئة رحلة أسبوعيا إلى 38 دولة.

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وأعربت أوكرانيا عن رغبتها في إجراء تحقيقها الخاص بعد تحطم الطائرة المنكوبة.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي "لقد أصدرت تعليمات للمدعي العام لبدء إجراءات جنائية".

وأضاف أنه ستتألف لجنة التحقيق في الحادث من محققين حكوميين وخبراء في الطيران المدني. وتابع "يتعين أن نحقق في جميع الروايات المحتملة"

ومن جانبه قال وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو في تغريدة له على موقع تويتر إنه من بين الركاب، 82 إيرانيا و63 كنديا وعشرة سويديين وإيرانيان وأربعة أفغان وثلاثة مواطنين بريطانيين وثلاثة ألمان.

وطاقم الطائرة المكون من تسعة أفراد أوكراني.

وحثت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين خبراء سلامة الطيران على التحقيق في أسباب التحطم وتقديم إجابات على سبب المأساة.