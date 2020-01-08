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ضبط تاجري مخدرات بحوزتهما كيلو بانجو و600 قرص كبتاجون في دمياط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الزرقا بمديرية أمن دمياط، من ضبط "عاطل -مقيم بدائرة المركز، وبحوزته " فرد خرطوش محلي الصنع، وطلقة خرطوش، كمية من نبات البانجو المخدر- وزنت واحد كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول".

كما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دمياط من ضبط "عاطل -مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور"، وبحوزته "600 قرص من عقار الكبتاجون المخدر، مبلغ مالي، هاتف محمول"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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