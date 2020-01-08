ضبط تاجري مخدرات بحوزتهما كيلو بانجو و600 قرص كبتاجون في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الزرقا بمديرية أمن دمياط، من ضبط "عاطل -مقيم بدائرة المركز، وبحوزته " فرد خرطوش محلي الصنع، وطلقة خرطوش، كمية من نبات البانجو المخدر- وزنت واحد كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول".

كما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دمياط من ضبط "عاطل -مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور"، وبحوزته "600 قرص من عقار الكبتاجون المخدر، مبلغ مالي، هاتف محمول"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.