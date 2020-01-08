الكشف على 1692 حالة في قافلة طبية بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، توقيع الكشف الطبي على 1692 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية كفر الأطرش بمركز شربين، خلال يومين.

وقال المحافظ إنه جرى إصدار 4 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل 15مريض لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، وإجراء أشعة عادية وموجات صوتية لـ158حالة، و295 تحليل مختلف بمعامل الدم والطفيليات، والكشف على 135من أمراض السكر والضغط.

وأكد الدكتور مختار، استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة، خاصة المناطق البعيدة، وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم، بأماكن اقامتهم.