وزير الخارجية الفرنسي يزور تونس لبحث الملف الليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس- (د ب أ):

يصل وزير خارجية فرنسا جون ايف لودريان إلى تونس في وقت لاحق اليوم الاربعاء في زيارة رسمية تستمر حتى يوم غد الخميس تتصدرها مباحثات بشأن الملف الليبي.

ويصل لودريان مساء اليوم إلى تونس قادما من مصر لإجراء محادثات مع الرئيس قيس سعيد ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد تشمل الوضع في ليبيا ومجالات التعاون بين البلدين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن السفير الفرنسي في تونس أوليفيي بوافر دافور، إن الاستقرار في ليبيا يمثل أولوية لتونس وفرنسا في وقت تشغل فيه تونس منصب العضو غير الدائم بمجلس الأمن الدولي للفترة الممتدة بين 2020 و2021.

وبالإضافة إلى الملف الليبي تشمل المحادثات التي سيجريها الوزير الفرنسي بتونس التحضير لزيارة مرتقبة للرئيس قيس سعيد لفرنسا وقمة الفرانكفونية المقررة في تونس في ديسمبر 2020.