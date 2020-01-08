إعدام لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم- حسين فتحي:

أعلنت محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، ضبط وإعدام طن لحوم فاسدة، ومصادرة أغذية متنوعة، خلال حملات مكثفة لمديريات الصحة والطب البيطري والتموين.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن مديرية الطب البيطري شنت بالتنسيق مع مديرية التموين 4 حملات على المطاعم والكافتيريات ومحلات بيع الأغذية، أسفرت عن ضبط 478 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى تحرير 11 محضرًا، "4 ذبح خارج المجازر، و7 لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي".

وذكر المتحدث الرسمي، أن مديرية الشئون الصحية شنت 12 حملة بمراكز المحافظة، شملت "فنادق، ومنشآت سياحية، ومطاعم" أسفرت عن إعدام 463 كيلو جرام أغذية غير صالحه للاستهلاك الأدمي، و 763 لتر سوائل، وسحب 248 عينه أغذية مختلفة، فضلًا عن تحرير 56 محضر جنحة لعدم استيفاء بعض المنشآت للاشتراطات الصحية، وعدم حمل بعض العاملين للشهادات الصحية.