معلومات لا تعرفها عن قاعدة عريفجان الأمريكية بالكويت

بعد اعلان وزير الدفاع الكويتي اليوم الأربعاء،تلقيه خطابا رسميا من قائد معسكر عريفجان يعلن سحب كل القوات الأمريكية خلال 3 أيام.

الكويت تعلن انسحاب القوات الأمريكية من معسكر عريفجان خلال 72 ساعة

ما هو معسكر عريفجان

هي قاعدة عسكرية أمريكية في الكويت يزيد عدد جنودها إلى 9 آلاف جندي، استقرت في الكويت بعد نجاح المفاوضات المشتركة بين الحكومة الأمريكية والحكومة الكويتية.

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وتعد أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في دولة الكويت ، وكانت قاعدة عريفجان هي محطة لتدريب الجنود الأمريكيين لذهاب لمهمات عسكرية في العراق و أفغانستان

كما يوجد في المعسكر قاعدة العديري للتدريب وكذلك محطة استراحة للضباط والجنود الأمريكيين العائدين من العراق وأفغانستان للتوجه العودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، ولم يتأكد الرقم الدقيق لتعداد

الوجود العسكري الأمريكي فقيل أن عددهم لا يتعدى 9 آلاف ضابط وجندي أمريكي ، إذا أكمل الجندي الأمريكي في المعسكر لخدمة بلادهم سنتين كاملتين داخل دولة الكويت فيحق له احضار عائلته إلى المعسكر للإسكان.

ويعد ايضاً معسكر عريفجان موقع مهم للقوات المسلحة الأمريكية لكل الأفرع والأقسام مثل : فرع القوات الجوية الأمريكية و فرع القوات البحرية الأمريكية، و قسم مشاة البحرية الأمريكية ، كما أن إنشاء معسكر عريجان وتمويله كان من وزارة الدفاع الكويتية.