بوتين يعزي زيلينسكي وروحاني بضحايا الطائرة المنكوية

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ببرقية إلى نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أعرب فيها عن تعازيه الصادقة، بضحايا كارثة طائرة الركاب الأوكرانية، التي تحطمت اليوم في طهران، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس بوتين طلب

من نظيره الأوكراني، نقل كلمات التعاطف والدعم لأسر وأصدقاء الضحايا.

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وبعث بوتين كذلك، برقية إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، معزيا فيها بضحايا طائرة الركاب الأوكرانية المنكوبة، من مواطني إيران وبعض

الدول الأخرى.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس بوتين قال في برقيته: "يشارك مواطنو روسيا، أحزان أولئك الذين فقدوا، أقاربهم وأعزاء لهم، ويتمنون لهم مواجهة الحزن بالصمود والشجاعة".

وتحطمت في العاصمة الإيرانية طهران، طائرة ركاب أوكرانية من طراز بوينغ، كانت تقوم برحلة من طهران إلى كييف، وعلى متنها 180 شخصا، قتلوا جميعا.