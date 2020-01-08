الكويت تعلن انسحاب القوات الأمريكية من معسكر عريفجان خلال 72 ساعة

قال وزير الدفاع الكويتي، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، إنه تلقى خطابا رسميا من قائد معسكر عريفجان يعلن سحب القوات الأمريكية خلال 3 أيام. من قائد معسكر عريفجان يعلن سحب القوات الأمريكية خلال 3 أيام. وأضاف وزير الدفاع الكويتي، أن قرار الانسحاب كان مفاجئا، ونحن على تواصل مع وزارة الدفاع الأمريكية.

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