روسيا توصي طائراتها بعدم التحليق فوق إيران والعراق والخليج العربي

أوصت الوكالة الروسية للنقل الجوي اليوم الأربعاء شركات الطيران الروسية بعدم التحليق في المجال الجوي فوق إيران والعراق، وفوق خليج عُمان والخليج العربي، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.
الطائرات المدنية التابعة للاتحاد الروسي بعدم استخدام المجال الجوي فوق أراضي إيران والعراق والخليج العربي وخليج عمان، بما في ذلك رحلات الترانزيت، حتى إشعار آخر".
وجاء في خطاب الوكالة الروسية للنقل الجوي - وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أنه "نظرا للمعلومات المتواترة حول المخاطر الحالية التي يواجهها أمن الرحلات الجوية الدولية للطائرات المدنية، توصي الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي
الدولي. ووفقا للبيانات الأولية، لقي أفراد طاقم الطائرة والركاب مصرعهم، وكان عددهم 180 شخصا. وأوقفت الخطوط الجوية الأوكرانية رحلاتها إلى طهران إلى أجل غير مسمى بسبب تحطم طائرتها.
وتحطمت طائرة /بوينج 737/ تابعة لشركة الخطوط الجوية الأوكرانية في العاصمة الإيرانية طهران - في وقت سابق اليوم - عد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخميني
جدير بالذكر أن الوضع في الشرق الأوسط يتدهور بشكل حاد مؤخرًا بعد أن أعلن البنتاجون يوم 3 يناير قتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية بالقرب من بغداد بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير أن إيران قامت صباح اليوم بقصف قاعدتين عسكريتين في العراق بهما قوات أمريكية.
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