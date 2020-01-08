وزير دفاع بريطانيا: دعمنا لأمريكا ليس مطلقاً

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن دعم بلاده للولايات المتحدة ليس مطلقاً، وشدد على أهمية محاولة الحفاظ على الإتفاق النووي الإيراني، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ورداً على سؤال من أحد نواب حزب العمال المعارض في البرلمان، حول مخاطر دعم بريطانيا "المطلق" للرئيس الأمريكي

دونالد ترامب، أضاف الوزير: "نحن أصدقاء وحلفاء، لكننا أيضا أصدقاء وحلفاء يوجهون النقد عند الضرورة".

وعند سؤاله عن شرعية هجوم الطائرة المسيرة، الذي أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني بصاروخ للجيش الأمريكي في بغداد،

قال: "بريطانيا تدافع عن حق أي دولة في اتخاذ مثل هذا الإجراء".

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وتدارك الوزير مضيفاً، أن بريطانيا "ستنتقد" أي هجمات على مواقع ثقافية.

وقال والاس، إن بلاده تعمل مع ألمانيا وفرنسا، لإنعاش الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.

وأضاف أن بريطانيا، تعتقد أنه لا يزال من الممكن الحفاظ على الاتفاق النووي.