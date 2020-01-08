كردستان العراق: الإقليم لن يكون ساحة للصراعات

عقدت رئاسات إقليم كردستان العراق الثلاث، اليوم الأربعاء، اجتماعا ناقشت خلاله الاستهداف الصاروخي الإيراني لمناطق عدة في العراق والإقليم، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأكدت رئاسات الإقليم الثلاث، في بيان أن كردستان العراق لن يكون ميداناللصراعات، داعية إلى الإسراع في السيطرة على الأوضاع الطارئة من خلال الحوار.
وأكدت أن الطريق العسكري لن يحل المشاكل، معربة عن قلقها إزاء تصاعد الوضع في المنطقة.
وشددت قيادات كردستان العراق على أن دعم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في المنطقة الكردية والعراق أمر ضروري.
وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال سليماني الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.
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