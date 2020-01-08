إستونيا تدين هجوم إيران وتؤكد عدم وجود قوات لها في القواعد العسكرية

أدان وزير الخارجية الإستوني، أورماس رينزالو، الهجمات الصاروخية الإيرانية على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



أكد رينزالو الأربعاء- دعمه لقواته وحلفائه الذين تعرضت قواعدهم للهجوم، قائلًا: "إنه لم يكن أفراد من قواتنا في القاعدة وقت الهجوم".



من جهته.. قال وزير الدفاع الإستوني جوري لويك "إن القوة الإستونية العاملة في قاعدة (عين الأسد) الأمريكية في العراق لم تكن متواجدة وقت القصف، ولم تتأثر بالهجمات الصاروخية الإيرانية".



وكان وزير الدفاع الإستوني أعلن - أمس - أنه تم تعليق

نشاط هذه المجموعة، ولم يستبعد احتمال سحبها وعودتها إلى أرض الوطن لاحقا.



يٌشار إلى أن قوات الحرس الثوري الإيراني الصاروخية قد استهدفت بعشرات الصواريخ قاعدة "عين الأسد" حيث تتمركز القوات الأمريكية في العراق؛ وذلك ردًا على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بمطار بغداد قبل أيام.

