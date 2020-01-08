إصابة واعتقال 14 فلسطينياً في مواجهات بأريحا والضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 8 مواطنين فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وزعمت مصادر عبرية، أن قوات الاحتلال صادرت سلاحاً وذخيرة داخل سيارة قرب مستوطنة "ايتسهار" واعتقلت 3 مواطنين فلسطينيين اشتبهت بهم لاستجوابهم. من جهة أخرى أصيب 6 مواطنين فلسطينيين بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، والعشرات بالاختناق في مواجهات اندلعت فجراً في مخيم عقبة جبر جنوب غرب مدينة أريحا. وأخطرت قوات الاحتلال بهدم أربعة منازل مأهولة بالسكان شرق بلدة يطا جنوب الخليل تعود ملكيتهم لمواطنين فلسطينيين في المنطقة.

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