العثور على الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة

أعلن متحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، عن العثور على أحد الصندوقين الأسودين لطائرة بوينج 737 الإوكرانية المنكوبة التي تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي قرب العاصمة طهران صباح اليوم الأربعاء.
وأوضح رضا جعفر زادة في تصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم، أن فريق التحقيق عثر على أحد الصندوقين وهو بحالة سليمة، في موقع سقوط الطائرة في "صبا شهر" جنوب غرب طهران.
وأضاف أن السلطات تبذل جهوداً للعثور على الصندوق الآخر.
كان رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية بيرحسين كوليوند أعلن في وقت سابق اليوم أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي سقطت صباح اليوم جنوب العاصمة طهران كانت تقل 179 شخصاً، عدد الركاب والطاقم، منهم 147 إيرانياً أما البقية وعددهم 32 فهم أجانب.
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