الأمم المتحدة تدعو للإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية

قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة, اليوم الأربعاء, إن إبقاء لبنان بدون حكومة عمل "غير مسؤول" في ضوء التطورات في البلد والمنطقة.

وقال يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان على تويتر "إبقاء لبنان بدون حكومة تتسم بالكفاءة والمصداقية عمل غير مسؤول في ضوء التطورات في البلد والمنطقة".

وأضاف "أحث الزعماء على التحرك دون مزيد من التأخير".

وكانت المظاهرات الاحتجاجية في لبنان بدأت في 17 أكتوبر الماضي في وسط العاصمة بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على الاتصالات. وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية. ولا تزال الاحتجاجات مستمرة حتى اليوم.

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وبعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي «تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير».

وكلف الرئيس عون، الأكاديمي والوزير السابق حسان دياب تشكيل حكومة جديدة في 19 ديسمبر الماضي بعد استشارات ملزمة مع النواب. لكن دياب لا يزال يجري اتصالات لتأليف حكومته.

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