مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة

قتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية، التي سقطت فوق طهران بعيد إقلاعها. بحسب ما أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء.

وتحطمت طائرة الركاب من طراز بوينج 737 والتي كانت تقل 180 راكباً بالإضافة إلى طاقمها، في إيران عقب إقلاعها "بسبب خلل فني" بحسب ما أعلنت وسائل إعلام إيرانية.

وكانت الطائرة متجهة إلى مطار كيف الأوكراني وتحطمت في مطار الإمام الخميني الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال مجتبى خالدي، المتحدّث باسم جهاز إدارة الطوارئ ، إنّ عشر سيارات إسعاف هرعت إلى مكان الحادث.

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وقال رئيس الهلال الأحمر بحسب ما نقلت عنه وكالة(إيسنا) إنه "حتماً هناك استحالة بأن يكون هناك ناجون في عداد ركاب" الرحلة بي إس-752.

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وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "كل ركاب وأفراد طاقم" طائرة البوينغ 737 التابعة لشركة الخطوط الاوكرانية التي تحطمت صباح الاربعاء بعيد اقلاعها من طهران "قتلوا".

وكتب على صفحته على فيسبوك "بحسب المعلومات الأولية، فإن كل الركاب وأفراد طاقم الطائرة قتلوا". وكان المسؤول الكبير في الخارجية الأوكرانية فاسيل كيريليتش أعطى معلومات مماثلة لوكالة فرانس برس معلناً أنه "بحسب الارقام الأولية فانه كان هناك 168 شخصاً" على متن الطائرة التي كان يفترض أن تقوم برحلة بين طهران وكييف.