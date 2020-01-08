إيران: دفن"سليماني"عقب الهجوم على قاعدة "عين الأسد" الأمريكية
يمن شباب نت ـ وكالات
الاربعاء, 08 يناير, 2020 - 11:31 صباحاً
[ إيران.. دفن"سليماني"عقب الهجوم على قاعدة "عين الأسد" الأمريكية ]
دفن جثمان قاسم سليماني القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني، قائد فيلق "القدس"، فجر اليوم الأربعاء، بمسقط رأسه، في أعقاب الهجمات الإيرانية التي استهدفت قوات أمريكية في العراق.
وبحسب ما ذكره التلفزيون الرسمي الإيراني، فإنه تم الانتهاء من دفن جثمان سليماني، بعد تأجيل مراسم الدفن لمرتين، أمس، بسبب الازدحام الشديد.
وشدد الخبر على أن عملية الدفن جاءت بعد لحظات من الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على قاعدة "عين الأسد" الجوية الأمريكية بمحافظة الأنبار، غربي العراق، وقاعدة أخرى بأربيل(شمال)
وتم دفن جثة سليماني في "كرمان" وسط إيران، مسقط رأس قائد فيلق القدس.
يذكر أن مدينة كرمان رفعت الراية الحمراء بعد مقتل سليماني، التي تعني أنه "لا دفن ولا عزاء قبل الانتقام".
وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن في بيان له فجر الاربعاء، استهدافه القاعدتين الأمريكيتين، بعشرات الصواريخ الباليستية.
ووفقا للبيان فان عشرات الصواريخ "ارض -ارض" قد اصابت القاعدتين.
وقتل سلمياني الجمعة الماضية بغارات أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في العراق.
الأناضول
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