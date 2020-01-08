العراق.. دعوة لجلسة برلمانية طارئة بشأن “الاعتداء الإيراني”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 يناير 2020 01:14 مساءً - دعا نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، الأربعاء، البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية لمناقشة “الاعتداء والخرق الإيراني لسيادة العراق”، مطالبا الحكومة بالرد على القصف الإيراني كما فعلت مع الهجوم الأميركي.

وقال رعد الدهلكي إن “على مجلس النواب عقد جلسة استثنائية لمناقشة الاعتداء والخرق الإيراني لسيادة العراق، واستهدافه بصواريخ عمياء سقط أحدها على مناطق مدنية”.

وكان قصفا صاروخيا انطلق من إيران، الأربعاء، قد استهدف قاعدة عين الأسد الجوية، التي تقع في محافظة الأنبار غربي العراق.

وطال القصف أيضا قاعدة عسكرية في مطار أربيل بإقليم كردستان شمالي العراق، حيث تتمركز أيضا قوات التحالف الدولي، ومن ضمنها قوات أميركية.

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، فإن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخا على القاعدتين، فيما نقلت شبكة “فوكس نيوز” عن مسؤول قوله إن عدد الصواريخ بلغ 15.

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وحمّل الدهلكي “الجهات التي شجعت إيران على إضعاف سيادة العراق، المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة أي مدني عراقي جراء تلك التصعيدات غير المسؤولة من إيران”.

وأضاف: “حكماء العراق طالما أكدوا على خطورة زج العراق بسياسة المحاور والتخندقات المذهبية إقليميا، لكن كما يبدو فإن أذرع إيران بالعراق لا تريد إلا الدمار للعراق، لإنجاح المشروع الفارسي في تصدير الثورة على جثث ودماء العراقيين”.

وتابع: “يأتي ذلك من خلال التصعيد والتهديد الذي كانت نتيجته تمادي إيران بالاستهتار، وإطلاق صواريخ عمياء على الأراضي العراقية دون أدنى احترام للمواثيق الدولية”.

وشدد النائب على أن “الحكومة ورئيسها ووزارة خارجيتها مثلما تسابقوا على إصدار البيانات المنددة بالقصف الأميركي وتسارعوا للمطالبة بموقف برلماني، فاليوم نريد أن نسمع صوتهم بعد العدوان الإيراني”.

كما أكد على “أهمية أن يكون للبرلمان موقف جاد وحقيقي لإبعاد العراق عن هذه المعادلة المخجلة، في زج العراق وشعبه بمعركة سيكون الخاسر الوحيد فيها الشعب العراقي”.