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إعلان جنسيات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة فوق طهران

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 يناير 2020 01:14 مساءً - مشاركة

أعلنت كييف، الأربعاء، جنسيات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة الذي يبلغ عددهم 176 شخصا.

وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية من طراز بوينغ 737 تحطمت بعيد إقلاعها من مطار الخميني في طهران، في وقت مبكر الأربعاء.

وبحسب وزارة الخارجية الأوكرانية فإن جنسيات الضحايا على النحو التالي:

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بالفيديو: معلومات عن مقتل 180 راكباً بتحطم طائرة اوكرانية بصاروخ…

-82 إيرانيا
-63 كنديا
-11 أوكرانيا
-10 سويديين
-4 أفغان
-3 ألمان
-3 بريطانيين

وذكرت السفارة الأوكرانية في إيران أن معلومات أولية تشير إلى أن عطلا في المحرك، وليس هجوما بصاروخ أو عملا إرهابيا، تسبب في تحطم الطائرة.

وبسبب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، سادت مخاوف بأن الأخيرة ربما أسقطت الطائرة عن طريق إطلاق صاروخ بالخطا أدى إلى تحطم الطائرة، خلال الضربة التي استهدفت قواعد أميركية في العراق فجر اليوم.

المصدر سكاي نيوز
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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