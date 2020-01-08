كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الأوكرانية المنكوبة بإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها اليوم الأربعاء، بالعثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران.

وأعلنت السلطات الإيرانية، مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية، التي تحطمت في مطار الخميني بإيران.

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وكان على متن الطائرة 180 راكبا، الطائرة وهي من نوع بوينغ 737، وتحطمت بعد إقلاعها بسبب خلل فني، وفقًا لوكالة رويترز.

وأصدرت وزارة الخارجية الأوكرانية، بيانًا كشفت فيه أن سرعة صعود الطائرة الأوكرانية وتوقفها فجأة يعني أنها تعرضت لانفجار.