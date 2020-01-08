كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: لن نسلم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، إنها لن تسلم شركة بوينج الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة في طهران.

وأعلنت وسائل إعلام غربية، تحطم طائرة ركاب أوكرانية في طهران وعلى متنها 180 راكبا، الطائرة وهي من نوع بوينغ 737، بعد إقلاعها بسبب خلل فني.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن سرعة صعود الطائرة الأوكرانية وتوقفها فجأة يعني أنها تعرضت لانفجار.

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وأعلنت مصادر إيرانية، مقتل كل من كانوا على متن الطائرة المنكوبة التي تحطمت في مطار الخميني بإيران بعد إقلاعها.