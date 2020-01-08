كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الصومال، اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 6 آخرين، إثر انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش بالعاصمة مقديشيو.

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وقال المتحدث باسم عمدة مقديشو صلاح عمر، إن الانفجار وقع بينما كان الجنود يقومون بعملية تفتيش عند نقطة التفتيش الأمنية، مشيرا إلى أن السيارة جرى تفجيرها عن بعد، حسبما ذكرت شبكة (ايه.بي.سي.) الأمريكية.

يأتي الانفجار بعد أيام من الهجوم الذي شنته عناصر حركة الشباب الصومالية على قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الأمريكية في منطقة "لامو" الساحلية بكينيا؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين أمريكيين.