كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الخطوط الأوكرانية تعلق رحلاتها إلى إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الخطوط الأوكرانية، اليوم الأربعاء، تعليق رحلاتها إلى إيران حتى إشعار آخر، حسبما أفادت قناة العربية.

وقد أفادت وكالة رويترز، بأن طائرة ركاب أوكرانية، تحطمت في طهران وعلى متنها 180 راكبا، الطائرة وهي من نوع بوينغ 737، بعد إقلاعها بسبب خلل فني.

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وصرحت وزارة الخارجية الأوكرانية، بأن سرعة صعود الطائرة الأوكرانية وتوقفها فجأة يعني أنها تعرضت لانفجار.

أعلنت السلطات الإيرانية، مقتل جميع ركاب الطائرة المنكوبة التي تحطمت في مطار الخميني.

وأشارت الوكالة، إلى ان الطائرة الأوكرانية تحطمت بعد إقلاعها من مطار الخميني في إيران.