كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تناشد رعاياها بعدم التوجه إلى إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت فرنسا رعاياها بعدم التوجه إلى إيران وذلك في أعقاب التوترات في منطقة الشرق الأوسط وقصف إيران للقواعد العسكرية في العراق التي تؤوي الجنود الأمريكيين.

وتصاعد الوضع بسرعة في الشرق الأوسط جراء التوترات بين إيران والولايات المتحدة بعد مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، وأيضا بسبب إطلاق الصواريخ على المنشآت الأمريكية في العراق، مما جعل الصراع بينهما يأخذ بعدا جديدا، حسبما ذكرت قناة (بي.إف.إم.) الإخبارية الفرنسية.

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وشددت فرنسا، على مواطنيها الذين لن يتمكنوا من مغادرة إيران إتخاذ أقصى درجات اليقظة والحيطة اللازمة لضمان أمنهم.

وقد أعلنت فرنسا، في وقت سابق اليوم - تعليق رحلاتها عبر المجال الجوي العراقي والإيراني، وذلك بعد الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قواعد أمريكية غربي العراق، موضحة أنه يتم حاليا تعديل خطوط الطيران وذلك وفقا لقرارات السلطات الفرنسية والإقليمية في جميع أنحاء العالم لضمان أعلى مستوى من سلامة الطيران.

يذكر أن المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الفرنسية قال إنه كإجراء احترازي، وبمجرد الإعلان عن الغارات الجوية، قررت (إير فرانس) تعليق جميع رحلاتها في المجال الجوي الإيراني والعراقي لحين إشعار آخر.