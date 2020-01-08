كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو: يجب تهنئة ترامب على تحركه ضد إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن جيش الاحتلال سيضرب بعنف أي طرف يحاول مهاجمة تل أبيب.

وأشار نتنياهو، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى إن إسرائيل تقف بشكل تام مع الولايات المتّحدة، مؤكدًا أن "(قاسم) سليماني كان مسؤولا عن قتل المئات.

وقال نتنياهو: "الرئيس ترامب يستحق التهنئة لأنه رد بقوة وجرأة وحزم بشأن سليماني".

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وتعرضت مواقع عسكرية في العراق للقصف بـ 22 صاروخا منها 17 على قاعدة "عين الأسد" الجوية، اثنان منها لم ينفجرا.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية من داخل إيران تجاه قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

وأفاد المتحدث باسم "البنتاجون" جوناثان هوفمان، أن الصواريخ استهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات للتحالف بقيادة واشنطن.