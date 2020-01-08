أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

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أخبار عاجلة الآن || اجتماع عاجل لترامب مع وزير الدفاع الأمريكي

اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، مع وزير الدفاع الأمريكي ورئيس الأركان بعد الهجوم الإيراني على قواعد التحالف في العراق. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || "تويتر" يغلق حساب مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي

أغلق موقع "تويتر"، حساب مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها، منذ قليل. أخبار عالمية عاجلة اليوم || مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

أعلنت الخارجية الأوكرانية، مقتل كل من كانوا على متن الطائرة المنكوبة التي تحطمت في طهران.

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