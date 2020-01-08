كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع عاجل لترامب مع وزير الدفاع الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، مع وزير الدفاع الأمريكي ورئيس الأركان بعد الهجوم الإيراني على قواعد التحالف في العراق.

وفي بيان لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قالت فيه إن إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية من داخل إيران تجاه قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

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وأضاف البيان، أن الصواريخ استهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات للتحالف بقيادة واشنطن.

ويذكر أن القاعدتين المستهدفتين هما قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل، مشيرا إلى أنه جارٍ إجراء تقييم أولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.