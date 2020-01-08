كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند.. حالة تأهب قصوى في ولاية أوتار براديش بسبب إغلاق النقابات العمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت ولاية أوتار براديش في شمال الهند، والتي واجهت أعمال عنف في ديسمبر بسبب قانون الجنسية المثير للجدل، حالة التأهب القصوى وطلبت من الشرطة أن تظل متيقظة بشأن دعوات النقابات لإغلاقها.

أخبر كبار مسؤولي الشرطة وكالة الأنباء الهندية IANS، أنه قد طُلب من جميع كبار موظفي المقاطعة أن يظلوا في حالة تأهب قصوى، حيث سيحصل نحو 1.65 مليون مرشح على امتحان القبول للتعيين كمدرسين.

إلى جانب العمال، أعلنت منظمات الموظفين التي تمثل البنوك الحكومية والإدارات البريدية ومقدمي الخدمات الهاتفية أيضًا أنهم سينضمون إلى الإغلاق. وذكر المزارعون أيضًا أنهم سيوقفون عملية نقل الخضروات، اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى ذلك، انضم العديد من النقابات الطلابية في الحركة.

ووفقًا للتقارير، من المرجح أن يشارك ما يقدر بنحو 250 مليون عامل في البلاد في إضراب على مدار 24 ساعة على مستوى البلاد ضد خصخصة الشركات التي تمولها الدولة وما يسمونه سياسات "مناهضة للشعب" للحكومة الفيدرالية.

ودعت عشرات النقابات العمالية الوطنية في الهند إلى إغلاق أبوابها، اليوم الأربعاء، ضد ما يسمونه سياسات "معادية للأفراد" للحكومة الفيدرالية.

كما قدم زعيم حزب المعارضة الرئيسي في الهند، المؤتمر الوطني الهندي، راهول غاندي، الدعم للإضراب وقال إنه "يحيي" الذين ينضمون إلى الإضراب.

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وطالبت النقابات بزيادة الحد الأدنى للأجور الشهرية للعمال من 21000 روبية هندية (290 دولارًا) إلى 24000 روبية هندية (330 دولارًا).

كانت النقابات العمالية متحمسة كذلك لقانون جديد للعلاقات الصناعية يقترح تطبيقه من قبل الحكومة الفيدرالية. وبينما أوضحت الحكومة الفيدرالية أن القانون سيبسط معايير العمل القديمة والمعقدة، ويحسن بيئة الأعمال ويحفز الوظائف، إلا أن النقابات وصفتها بأنها "معادية للعامل" للسماح لأصحاب العمل بتوظيف العمال وفصلهم من العمل، مما يسلب الأمن الوظيفي.

تم تقديم اقتراح تشريعي لتعديل قانون العمل للعلاقات الصناعية في البرلمان الهندي في نوفمبر 2019. أحيل مشروع التشريع في وقت لاحق إلى لجنة برلمانية لفحصه التفصيلي والتماس التعليقات العامة.

في ولاية البنغال الغربية الشرقية، عطل العمال خدمات القطارات في كلكتا، وغيرها من البلدات بينما تم إغلاق المتاجر والبنوك في أماكن مختلفة.

وظلت الحافلات، وسيارات الأجرة وعربات السيارات على الطرق في غرب البنغال، وكيرالا، وبعض الولايات الأخرى، رغم أن العاصمة الوطنية دلهي، والمركز المالي لمومبا لم تتأثر إلى حد كبير.

وصرح س. فينكاتشالام، الأمين العام لرابطة موظفي بنك الهند، إن الدمج المقترح لعشرة بنوك حكومية في أربعة بنوك سيؤثر على الوظائف وقد يؤثر على استرداد القروض الرديئة التي تصل إلى 140 مليار دولار.

وأضاف فينكاتشالام لرويترز بالهاتف "أدت سياسات حكومة مودي إلى تباطؤ اقتصادي حاد، وخلق قروضا رديئة للبنوك "مضيفا أن الحكومة يجب أن تتخذ خطوات للمساعدة في زيادة طلب المستهلكين من خلال تقديم حوافز للعمال".