كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني روسي: الصراع بين واشنطن وإيران قد يؤدي إلى حرب نووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر فلاديمير دزاباروف، عضو بمجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي، اليوم الأربعاء من أن الصراع بين واشنطن وإيران قد يؤدي إلى حرب نووية، وفقا لما أوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

وقال "إن الضربات المتبادلة من قبل الولايات المتحدة وإيران قد تؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة" مضيفا انه يتعين على مجلس الامن الدولى المشاركة لمنع المزيد من التصعيد فى الشرق الاوسط.

وقد أدانت ألمانيا الضربة الصاروخية الإيرانية على قواعد التحالف الدولي في العراق، وقالت وزيرة الدفاع أنيجريت كرامب كارينباور، اليوم الأربعاء، إن الحكومة "ترفض هذا العدوان بأشد العبارات الممكنة".

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وعلي صعيد اخر، أدانت بريطانيا اليوم الهجمات الصاروخية الإيرانية على القواعد العسكرية فى العراق التى استضافت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بما فيها أفراد بريطانيين.

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، "ندين هذا الهجوم على القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف قوات التحالف - بما في ذلك القوات البريطانية".

وتابع قائلا "إننا نحث إيران على عدم تكرار هذه الهجمات المتهورة والخطيرة، وبدلًا من ذلك أن تسعى إلى وقف التصعيد العاجل".