كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوكرانيا: الطائرة المنكوبة في إيران كانت من أفضل طائراتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية اليوم الأربعاء إن طائرة بوينج 737-800 المنكوبة في إيران كانت واحدة من أفضل الطائرات في أسطولها، وأن طياروها من ذوي الخبرة.

وجاء التأكيد، الذي تم في مؤتمر صحفي رسمي في كييف قدمه أربعة من مسؤولي شركات الطيران، في أعقاب التحطم الذي وقع في وقت سابق اليوم الأربعاء والذي أودى بحياة 176 شخصًا كانوا على متنها.

وصرح مسئولو الخطوط الجوية أنه لا يوجد ما يدل على أن هناك أي خطأ قبل أن تقلع الطائرة من مطار الإمام الخميني بطهران وأن آخر مرة تم خدمتها بشكل روتيني في 6 يناير. وفقًا لرويترز.

وتحطمت طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بوينج 737 بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران بسبب مشاكل فنية، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.

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وقالت السفارة الأوكرانية في إيران إن الطائرة عانت من عطل في المحرك وأن الحادث لم يكن بسبب "الإرهاب".

وصرح زيلينسكي في بيان "أتقدم بأحر التعازي إلى أقارب وأصدقاء جميع الركاب وأفراد الطاقم"، مضيفًا أن أوكرانيا تسعى لإثبات ظروف الحادث وعدد القتلى. وفقًا لما نقله رويترز.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الحطام وأجزاء المحرك المشتعلة المتناثرة في أحد الحقول، وعمال الإنقاذ الذين كانوا يرتدون أقنعة الوجه وهم يستردون جثث الضحايا.

وتم تصميم الطائرات الحديثة واعتمادها للتعامل مع عطل في المحرك بعد فترة قصيرة من الإقلاع وللطيران لفترات طويلة على محرك واحد. ومع ذلك، يمكن أن يتسبب عطل المحرك غير المطلق في إطلاق الشظايا في تلف أنظمة الطائرات الأخرى.

