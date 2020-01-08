كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الألماني: جنودنا في العراق بأمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت القوات المسلحة الألمانية اليوم الأربعاء، أن جنودها في العراق بأمان، وذلك في أعقاب الضربة الصاروخية الإيرانية، التي استهدفت قواعد تستخدمها قوات التحالف الدولي هناك.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة: "نحن على اتصال بالجنود وهم جميعا بخير"، وفقًا لقناة (دويتشه فيله) الألمانية.

هذا وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، أن إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية من داخل إيران تجاه قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

وأفاد المتحدث باسم "البنتاجون" جوناثان هوفمان، أن الصواريخ استهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات للتحالف بقيادة واشنطن.

وأوضح "هوفمان"، أن القاعدتين المستهدفتين هما قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل، مشيرا إلى أنه جارٍ إجراء تقييم أولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وشدد المتحدث باسم "البنتاجون"، بأن وزارة الدفاع ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين، وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.

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ومن جانبها، قالت الإدارة الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب يبحث مع مسؤولي الأمن القومي، التقارير الواردة عن استهداف قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية بالعراق.

فيما أعلن البيت الأبيض، أنّ ترامب أحيط علماً بالتقارير الواردة بشأن تعرض قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق لقصف صاروخي، وأنه "يتابع عن كثب" تطورات الأوضاع.

كما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام: "نحن على علم بالتقارير الواردة بشأن هجمات استهدفت منشآت أمريكية في العراق، وتم إطلاع الرئيس، وهو يتابع الموقف عن كثب ويتشاور مع فريقه للأمن القومي".

وفي وقت سابق، أكد مسؤول أمريكي، تعرض عدد من المنشآت الأمريكية في العراق إلى قصف صاروخي من بينها قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار التي تضم قوات أمريكية.

وسقطت 9 صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية، التي تستضيف قوات أمريكية في محافظة الأنبار بالعراق، حسبما أكد مصدر أمني لوكالة "فرانس برس".

وقاعدة عين الأسد (القادسية سابقاً) ثاني كبرى القواعد الجوية العسكرية بالبلاد بعد "بلد الجوية"؛ إذ تعد مقر قيادة الفرقة السابعة في الجيش العراقي.

وزار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القاعدة بشكل مفاجئ في 26 ديسمبر 2018 برفقة زوجته للاحتفال مع الجنود الأمريكيين بأعياد الميلاد.