كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تندد بالهجوم على قواعد التحالف الدولي في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نددت بريطانيا، اليوم الأربعاء، بالهجوم على قواعد التحالف الدولي في العراق، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

Advertisements

وأطلقت إيران أكثر من 10 صواريخ باليستية من داخل إيران تجاه قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، فجر اليوم.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن الصواريخ استهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات للتحالف.