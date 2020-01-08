كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تندد بالهجوم على قواعد التحالف الدولي في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نددت بريطانيا، اليوم الأربعاء، بالهجوم على قواعد التحالف الدولي في العراق، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.
وأطلقت إيران أكثر من 10 صواريخ باليستية من داخل إيران تجاه قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، فجر اليوم.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن الصواريخ استهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات للتحالف.