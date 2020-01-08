كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قريشي": باكستان تراقب عن كثب أزمة الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، اليوم الأربعاء، بأن الحرب ليست في مصلحة أحد وأنها خطيرة على السلام.

وقال "قريشي"، إن باكستان تراقب عن كثب الوضع في الشرق الأوسط وأن المنطقة يجب أن تمتنع عن الدخول في أي ظروف قاسية، وأنه يجب تجنب استخدام القوة، وفقًا لصحيفة "ذا نيشن".

وحسب الصحيفة، أضاف وزير الخارجية الباكستاني، أن الوضع المتصاعد يمكن أن يؤثر على عملية السلام الأفغانية، وأن باكستان ترغب في السلام والاستقرار في المنطقة وستواصل القيام بدورها في الحفاظ عليه.

وحث الوزير، كذلك، الأمم المتحدة على لعب دورها في تخفيف حدة التوتر بين طهران وواشنطن لمصلحة المنطقة.

وجاء رد الفعل، بعد أن أطلقت إيران صواريخ اليوم الأربعاء، على قواعد عراقية يستخدمها الجيش الأمريكي.

وقال البنتاجون، إنه لا يزال "يعمل على إجراء تقييمات أولية لأضرار المعركة" بعد أن "أطلقت إيران أكثر من عشرة صواريخ باليستية ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق".

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وأضاف "البنتاجون": "من الواضح أن هذه الصواريخ أطلقت من إيران واستهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان الجيش الأمريكي وأفراد التحالف في الأسد واربيل".

لم ترد تقارير فورية عن الخسائر البشرية لكن "البنتاجون" قال، إنه كان جاهزًا، بعد أيام من التوتر المتصاعد المستمر وتبادل التهديدات بالحرب.

في غضون ذلك، قال الجيش العراقي، إنه لم تسجل أي خسائر في صفوف قوات البلاد بعد 22 قذيفة أطلقتها إيران على المنشآت الأمريكية في العراق.

ووفقًا لبيان صادر عن الجيش العراقي، فقد استهدف 17 صاروخًا قاعدة عين الأسد الجوية، بينما سقطت 5 صواريخ أخرى على مقر التحالف في مدينة أربيل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردا على قصف إيران للقوات الأمريكية بالعراق: "كل شيء على ما يرام، وأن هناك صواريخ أطلقت على قاعدتين عسكريتين في العراق".

وأضاف، في تغريدة له على تويتر، أن جيشنا هو الأقوى وسيصل لأي مكان في العالم وأن الأخبار حول الخسائر جيدة حتى الآن.

وتابع الرئيس الأمريكي، أن هناك بيانا سوف يصدر صباح اليوم الأربعاء، تعليقا على الأحداث.