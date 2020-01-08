كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند.. "مودي" يدعو الهنود للمشاركة في الميزانية السنوية القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في الفترة التي سبقت وضع اللمسات الأخيرة على خريطة طريق الميزانية، الـ 130 كرور الهنود لتقديم اقتراحاتهم للميزانية للسنة المالية القادمة.

وقال "مودي" على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أدعوكم جميعًا لمشاركة أفكاركم ومقترحاتكم بشأن ميزانية هذا العام على موقع MyGov".

كما سيجري وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان مناقشات، كما في السنوات السابقة، مع مختلف أصحاب المصلحة، مثل التجارة والصناعة وخبراء الزراعة والنقابات العمالية لاستنباط اقتراحاتهم بشأن الميزانية.

سيتم تقديم الميزانية السنوية الوطنية للهند للعام المالي 2020-2021 في البرلمان من قبل وزير المالية الهندية في 1 فبراير. المقترحات المتعلقة بالميزانية للسنة المالية القادمة ستكون مفتاح جهود الحكومة الفيدرالية لرفع الوضع الاقتصادي المنزلق.

يزعم موقع MyGov Open Forum الحكومي على الإنترنت أنه منصة شاملة لتبادل الآراء والأفكار حول القضايا ذات الأهمية الوطنية. "تتطلب القضايا التي تجري مناقشتها في هذا المنتدى مشاركة ومناقشة أوسع بين أعضاء MyGov. وتتجاوز المواضيع جميع المجموعات بسبب نطاقها وأهميتها".

شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند أدنى مستوى خلال 26 شهرًا بنسبة 4.5 بالمائة في الربع الثاني (من يوليو إلى سبتمبر) من العام المالي 2019-20.

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وقد بلغت خمسة بالمائة في الأشهر الثلاثة السابقة (من أبريل إلى يونيو). كان هذا انخفاضًا حادًا مقارنة بنمو نسبته 7 في المائة في نفس الفترة من عام 2018.

ترسم التقديرات صورة قاتمة للتصنيع والبناء، وهما القطاعان الرئيسيان للاقتصاد الهندي. تم تقدير نمو التصنيع بنسبة 2٪ في 2019-20 مقابل 6.9٪ في 2018-19. من المتوقع أن تشهد صناعة البناء والتشييد في 2019-20 نمواً بنسبة 3.2 في المائة مقارنة بنسبة 8.7 في المائة في 2018-19.

وفي سياق منفصل، قال مسؤول هندي رفض الكشف عن هويته، إن لجنة وزارية هندية أقرت، يوم الثلاثاء، مسودة وثائق المزايدة الأولية لبيع شركة الطيران الهندية الحكومية "أير إنديا".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن وزير الطيران الهندي هارديب سينج بوري كان قد قال في وقت سابق إن الحكومة ستصدر بيانا بشأن عملية بيع أير إنديا بعد ما وصفه بأنه "اجتماع مثمر للغاية".

يذكر أن أير إنديا سجلت خلال العام الماضي أكبر خسائرها على الإطلاق وبلغت 2ر1 مليار دولار، وذلك قبل طرحها للبيع.

يذكر أن حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تسعى إلى جذب المستثمرين لشراء شركة الطيران المتعثرة من خلال شطب أكثر من نصف ديونها المقدرة بنحو 11 مليار دولار.

وتأمل الحكومة في الاستفادة من بيع الشركة لتقليص العجز المتزايد في الميزانية العامة للبلاد على خلفية ضعف حصيلة الضرائب وخفض ضرائب الشركات بمقدار 20 مليار دولار.