كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الأسترالي يحث السياح على عدم التردد بسبب أزمة حرائق الغابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، السياح الأجانب على ألا يترددوا بسبب حرائق الغابات القاتلة التي دمرت مساحات شاسعة من البلاد وأرسلت دخانًا يصل إلى أمريكا الجنوبية، حتى فيما حذرت السلطات من اندلاع الحرائق، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

ووجه "موريسون" نداء لدعم الزائرين الدوليين، اليوم الأربعاء، أثناء زيارته جزيرة كانجارو، وهي عادةً سياحية غنية بالحياة البرية قبالة الساحل الجنوبي لأستراليا التي تعرضت مرتين في الأسابيع الأخيرة لحرائق عنيفة.

وقال "موريسون" للصحفيين بعد اجتماع مع مشغلي السياحة المحليين والمزارعين: "أستراليا مفتوحة، ولا تزال أستراليا مكانًا رائعًا للحضور وإحضار عائلتكم والاستمتاع بعطلتكم".

وأضاف رئيس الوزراء الاسترالي:"حتى هنا في جزيرة كانجارو، حيث من الواضح أن ثلث الجزيرة قد هلك، فإن ثلثيها مفتوحان وجاهزون للعمل. من المهم الحفاظ على حيوية الاقتصاديات المحلية في هذه الأوقات".

على نطاق أستراليا، تتزايد تكلفة الحرائق يوميًا. بعد فترة وجيزة من حديث "موريسون"، أكد المسؤولون مقتل رجل إطفاء آخر في حادث سيارة يوم الجمعة الماضي أثناء تأديته لواجبه، ليصل عدد القتلى الوطنيين إلى 26.

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في ولاية فيكتوريا، حثت السلطات الناس في المناطق المعرضة للحرائق على التفكير في الإخلاء يوم الخميس، قبل الارتفاع الحاد في درجات الحرارة يوم الجمعة والمتوقع أن يجدد الخطر.

وقالت ليزا نيفيل، وزيرة خدمات الطوارئ في فيكتوريا: "لا تزال هذه الحرائق خطيرة، ولا تزال ديناميكية، ولا تزال متقلبة، والظروف التي سنراها يمكن أن تجدد لهذه الحرائق بشكل كبير".

لقد أصبح الآلاف من الناس بلا مأوى بسبب الحرائق التي اندلعت في أكثر من 10.3 مليون هكتار (25.5 مليون فدان) من الأراضي - وهي مساحة بحجم كوريا الجنوبية.

في المناطق الريفية، كانت العديد من البلدات تفتقر إلى الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية وبعضها يعاني من نقص في إمدادات مياه الشرب، في حين أن الدخان قد غطى المدن بما في ذلك سيدني وملبورن وكانبرا.