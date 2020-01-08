كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: لن نسحب جنودنا من العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر حكومي فرنسي اليوم الأربعاء، أن السلطات الفرنسية لن تسحب جنودها البالغ عددهم 200 فرد المتمركزين حاليا في العراق، وذلك على الرغم من تصاعد التوترات في المنطقة.

ونقلت قناة (بي.إف.إم.) الإخبارية الفرنسية عن المصدر القول، إن فرنسا ليس لديها نية لسحب جنودها المتمركزين حاليا في العراق للقيام بمهام تدريبية، موضحا أن فرنسا عضو في التحالف الدولي المحاربة داعش بقيادة واشنطن وأرسلت نحو 200 جندي إلى العراق بينهم 160 مكلفون بتدريب الجيش العراقي.

ومن جانبها، أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية "فلورانس بارلي"، عن تعزيز مستوى الحماية على الجنود الفرنسيين المنتشرين في العراق منذ الجمعة الماضية؛ من أجل ضمان سلامتهم، وذلك في أعقاب الأحداث التي وقعت في بغداد.

وقالت "بارلي"، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، اليوم الأربعاء، إن أولوية الجيوش الفرنسية اليوم هي نفسها بالأمس ويجب أن تكون في الغد وهي قتال داعش، موضحة أن تخفيف التوترات في العراق وفي المنطقة أمرا ضروريا، مشددة على ضرورة أن يكون التحالف الدولي لمكافحة داعش قادرا على مواصلة مهمته.

وأكدت الوزيرة الفرنسية، أن الجنود الفرنسيين سيواصلون هذه المهمة بقوة وعزم عام 2020 لمكافحة داعش والقاعدة في بلاد الشام وفي الساحل وفي كل مكان لأن هذا الدفاع الأمامي ضروري لحماية الأمة الفرنسية.

واختتمت "بارلي" قائلة: إن :فرنسا ستظل قوة توازن وستساهم الجيوش الفرنسية في هذه القوة بكل حزم واعتدال".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب - خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني أمس الثلاثاء، عن قلق فرنسا البالغ إزاء الأحداث الأخيرة في العراق والمنطقة، داعيا طهران للامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها زيادة حدة التصعيد.

يذكر أن الرئاسة الفرنسية قالت - في بيان رسمي صدر في وقت سابق - إن الرئيس ماكرون أعرب عن قلق فرنسا البالغ ازاء الأحداث الأخيرة في العراق والمنطقة وأكد عزم بلاده العمل للتخفيف من حدة التوترات.

هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، (البنتاجون)، الجمعة الماضية، أن غارة أمريكية أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد قوة القدس الإيرانية، مضيفًا أن "سليماني" يعمل بنشاط على تطوير خطط لمهاجمة الأمريكيين في العراق والشرق الأوسط.

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وقال البنتاجون في بيان، "بتوجيه من الرئيس، اتخذ الجيش الأمريكي عملا دفاعيا حاسما لحماية الأفراد الأمريكيين في الخارج بقتل قاسم سليماني".

وأضاف البيان، "كانت هذه الضربة تهدف إلى ردع خطط الهجوم الإيراني في المستقبل"، مضيفا أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمريكيين والمصالح في جميع أنحاء العالم".

قال البنتاجون، إن "سليماني" دبر هجمات على قواعد التحالف في العراق خلال الأشهر القليلة الماضية ووافق على "الهجمات" على السفارة الأمريكية في بغداد هذا الأسبوع.

كما أوضح مسؤول أمريكي، أن قائد الميليشيا العراقية أبو مهدي المهندس يعتقد أنه قُتل في الغارة، وفقًا للمعلومات الأولية، رغم أنه لم يكن الهدف الأساسي.

وقال المسؤول، إن البنتاجون كان على علم بإمكانية الرد الإيراني، وأن المسؤولين العسكريين الأمريكيين مستعدون للدفاع عن أنفسهم، ولم يستبعد المسؤول اتجاه قوات أمريكية إضافية أو أصول عسكرية إلى المنطقة.

وقال السناتور الديمقراطي كريس مورفي، إنه بينما كان سليماني "عدوًا للولايات المتحدة"، فإن القتل قد يعرض المزيد من الأمريكيين للخطر.

وغرد مورفي على موقع تويتر: "أحد الأسباب التي تجعلنا لا نغتال المسؤولين السياسيين الأجانب عمومًا هو الاعتقاد بأن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى مزيد من عمليات القتل للأمريكيين"ـ وتابع قائلا: "يجب أن يكون قلقنا هذا الحقيقي والمُلح والخطير الليلة".

وقال سفير الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، إن وفاة سليماني، يجب أن يشيد به جميع الساعين إلى السلام والعدالة.

في وقت سابق من يوم الخميس، وقبل الضربة، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير، إن هناك مؤشرات على أنه ربما تخطط إيران أو قوات تدعمها لشن هجمات إضافية، محذرًا من أن "اللعبة قد تغيرت" وأنه من المحتمل أن يكون على الولايات المتحدة اتخاذ إجراء وقائي لحماية الأرواح الأمريكية.

