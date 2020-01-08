بنكيران يقطر الشمع على الاتحاديين: أصبحوا ممثلين بوزير في وزارة مسلوبة الصلاحيات

قال عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، خلال استقباله مستشاري حزبه بمقاطعة بني مكادة بطنجة، أمس الثلاثاء، إن الاتحاديين (لم يذكرهم بالاسم)، “كانوا هم المهيمن الأساسي على الحياة السياسية بالمغرب، حتى أصبحوا اليوم ممثلين بوزير في وزارة سلبت منها أهم صلاحيتها”.

جاء ذلك في سياق توجيه ابن كيران نصائحه لمستشاري حزبه، حين قال لهم، “من المهم أن تحافظوا على حزبكم وعلى وحدتكم وديمقراطيتكم، وهذه المرحلة ستمر، وليس ضروري أن نحتل المركز الأول في الانتخابات، الله يجيب لي فيها الخير، إن حصل ذلك مبارك ومسعود”.

وأضاف، “إن لم نتصدر الانتخابات، لنذهب ونراجع أنفسنا ونرى أمورنا ومقاربتنا، وهذه هي الأحزاب السياسية الحية، إن كنتم تنظرون فقط للانتخابات والرئاسات والمناصب البرلمانية، فستصلون إلى ما وصلت إليه أحزاب أخرى، دون أن أذكر الأسماء”.

وتابع، “كانوا هم المهيمن الأساسي على الحياة السياسية بالمغرب، حتى أصبحوا ممثلين بوزير في وزارة سلبت منها أهم صلاحيتها، لنكن صرحاء”.