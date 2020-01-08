التميمي يلتقي مساعد مشروع التعامل مع الألغام التابع لبرنامج الأمم المتحدة

الأربعاء 8 يناير 2020

إلتقى مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامه التميمي ، بمكتبه بالمكلا بمساعد مشروع التعامل مع الألغام التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأخ عبدالله عوض العجيلي وتم خلالها مناقشة البرامج التدريبية والتأهيلية لمنتسبي إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت فيما يتعلق بمكافحة الألغام والعبوات الناسفة .



وتحدث مدير الأمن التميمي خلال لقاءه حول أهمية التدريب والتأهيل المستمر وتحديث الجانب العلمي والمعلوماتي لما له من دور بارز في الكشف عن الألغام والعبوات الناسفة التي قد تؤدي بحياة الآخرين .

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وأكد العميد التميمي على أهمية رفع الوعي لدى المواطنين والبعد عن الأماكن المشبوهه والمحظورة والتبليغ عنها مباشرة للجهات الأمنية.

وفي سياق اللقاء تحدث العجيلي عن إستعداهم التام لخدمة رجال الأمن بحضرموت في هذا المجال وقال في حديثه ( سيتم تقديم البرامج التدريبية والتأهيلية الحديثة والفعليه لمنتسبي إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت وكلنا أمل بإن تزخر حضرموت خصوصا والوطن عامة بكل خير ) .

ومما يذكر خلال اللقاء أن البرامج التدريبية والتأهيلية سيتم تقديمها من قبل خبير أجنبي ذا خبرة كبيرة وعملية .

حضر اللقاء مدير إدارة البحث الجنائي بأمن وشرطة ساحل حضرموت العقيد ياسر العامري .