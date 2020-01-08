العبودي يلتقي أهالي منطقة معبور بمديرية منعر لمناقشة احتياجات المنطقة من خدمات

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الأربعاء 8 يناير 2020
اعرب اهالي منطقة معبور مديرية منعر عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت على دعمـه للمنطقة بمولد كهربائي للتخفيف من معاناة الأهالي فيها وذلك ضمن اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة بتوفير الخدمات الأساسية للمناطق النائية وإيصالها للمواطنين.
جاء ذلك خلال لقائهم، وكيل محافظة المهرة الشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي لمناقشة احتياجات منطقة معبور من خدمات أساسية ، مطالبي السلطة المحلية بالمحافظة بحفر آبار أرتوازية لتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين ، وتلبية احتياجات سكان المنطقة التي تعاني من شح المياه.
وأشار الوكيل العبودي الى أن السلطة المحلية تعي تماماً حاجة المواطنين في هذه المناطق وتقدر كل مطالبهم الضرورية وتسعى الى تحسينها وبث الحياة فيها ، مستعرضاً جهود قيادة المحافظة في سبيل توفير الخدمات الأساسية والتخفيف من معاناة المواطنين.
وأكد الوكيل العبودي، أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تولي اهتماماً كبيراً للمناطق النائية وتتلمس احتياجات المواطنين فيها وذلك من خلال تقديم المشاريع المتعلقة بتحسين حياة الناس ورفع مستوى معيشتهم.
وجدد الأهالي شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية بالمحافظة على دعمها لمنطقتهم وتلمسها لاحتياجات المواطنين وأهتمامها الواضح بمنطقة معبور لتخفيف من معاناة الأهالي بالمنطقة وجعلها في مقدمة المناطق.
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