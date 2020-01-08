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مدير عام مديرية شحن يقوم بزيارة تفقدية الى عدد من مناطق المديرية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 8 يناير 2020

قام مدير عام مديرية شحن الشيخ محمد بن محمد زعبنوت ومعة الشيخ سالم سعيد زعبنوت مدير مكتب الاشغال العامة والطرق بالمديرية والدكتور خيران هادي نائب مدير مكتب الصحة العامة والسكان ومدير مركز السلطان قابوس الصحي بالمديرية بزيارة مناطق  هقلون ومشقارر ومنطقة راس وادي شحن في المديرية .

 

وخلال الزيارة التي حضر فيها فريق من منظمة wfp   ابتدئت الزيارة التفقدية  من منطقة هقلون حيث اطلع مدير عام المديرية الى سير الخدمات في المنطقة كما تفقد مدرسة هقلون وكذا المركز الصحي في المنطقة ومحطة الكهرباء ومشروع المياة وقام  برفد الوحدة الصحية بالادوية

 

وفي الجولة التفقدية التي شارك فيها المدير الفني لمركز السلطان قابوس الصحي بالمديرية الدكتور اياد مثنى صالح.

 

تفقد مديد عام مديرية شحن منطقة راس وادي شحن وخلال الزيارة التي  اطلع فيها على  مدرسة راس شحن والاحتياجات التعليمية التي تحتاجها المدرسة.

 

كما زار منطقة مشقارر وطلع على خدمة المياة والكهرباء واحتياجات مدرسة مشقارر وقدم رفد ودعم السلطة المحلية بالمديرية للمركز الصحي بالمنطقة بالادوية وبالكادر الطبي.

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وخلال الزيارة اكد مدير عام مديرية شحن الشيخ محمد بن محمد زعبنوت وقوف السلطة المحلية بالمديرية الى كافة الاحتياجات الخدمية في جميع مناطق مديرية شحن حرصا منها الى خدمة احتياجات الاهالي في القطاع التعليمي والصحي وكذا مشاريع المياة والكهرباء .

 

مشيدا بتعاون الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ محافظة المهرة الذي لا يالوا جهدا في خدمة كافة احتياجات مديرية شحن .

 

من جانبة اشاد نائب مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمديرية  ومدير مركز السلطان قابوس الصحي الدكتور خيران هادي بالدور الذي تقدمة السلطة المحلية بمديرية شحن ممثلة بالرجل الانسان الشيخ محمد بن محمد زعبنوت .

 

مضيفا ان السطلة المحلية بالمحافظة وبالمديرية حريصة كل الحوص على ايجاد نقلة نوعية في كافة الخدمات التي تحتاجها مديرية شحن .

 

هذا وقدم اهالي منطقة هقلون ومشقارر وراس وادي شحن عن عظيم شكرهم لهذة الزيارة التي اثمرت في توفير الكثير من الاحتياجات.

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