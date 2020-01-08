شكرا لقرائتكم خبر عن نواب عراقيون يدعون لعقد جلسة طارئة لمناقشة خرق إيران للسيادة العراقية والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 يناير 2020 دعا نواب عراقيون اليوم الأربعاء، كانون الثاني 08، 2020، إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة خرق إيران للسيادة العراقية.

وقصفت إيران، بـ22 صاروخا قواعد أمريكية في كل من محافظتي الأنبار وأربيل. Advertisements ولم يسفر عن الهجوم الصاروخي الإيراني سقوط ضحايا، رغم حديث وكالة فارس عن مقتل 80 شخصا. وكان وزير خارجية إيران أكد اليوم، أن طهران لا ترغب في تصعيد جديد بعد الهجوم الأخير.

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