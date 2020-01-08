شكرا لقرائتكم خبر عن جزائريون يبدون غضبهم من طلب السراج في التدخل التركي بليبيا والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 يناير 2020

تحدثت مصادر إعلامية وسياسية جزائرية عما وصفته بـ"غضب جزائري" من طلب السراج التدخل التركي في ليبيا لصالح مليشياته الإرهابية وجلبه مرتزقة من سوريا.



ويرى الجزائريون أن البلاد عادت إلى ملف الأزمة كـ"طرف محايد وعلى مسافة واحدة بين جميع أطراف الأزمة الليبية"، وباشرت دورها بلقاء الأطراف المتسببة في تعقيد الوضع في ليبيا، وهما فايز السراج والنظام التركي، بهدف تجنيب المنطقة حربا إقليمية.

غير أن متابعين للموقف الجزائري الأخير من الأزمة الليبية يعدونه حائرا بين رفضها التدخل الأجنبي ومخاوفها من انتشار الجماعات الإرهابية فيها.

وأضافوا أن الخسائر التي تسببت فيها الأزمة الأمنية في ليبيا نتيجة ما يقول الخبراء: "إنه حرب استنزاف فرضت على الجيش الجزائري منذ 2011"، دفعت خلالها بآلاف الجنود والعتاد العسكري وفرضت حالة استنفار أمني وعسكري قصوى على طول الحدود مع ليبيا التي تفوق 900 كيلومتر".

ويرى مراقبون أن تعاطي الجزائر مع الملف الليبي من "منظور البلد المحايد يتناقض أيضا مع تصريحات مسؤوليها التي تفيد بأنها "أكثر دول المنطقة تضررا من استمرار الأزمة الليبية، وأنها المهدّد الأول من انتشار الجماعات الإرهابية على حدودها والقواعد العسكرية الأجنبية المنتشرة عبر حدودها الشرقية".

واستبق جزائريون زيارتي السراج وأوغلو بمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حذروا فيها من الزج ببلادهم في الأجندات التركية والإخوانية المشبوهة التي كانت عدة دول عربية مسرحا لها على رأسها سوريا.

وأثار مرافقة وفد عسكري رفيع للسراج برفقة وزيريه للداخلية والخارجية خلال زيارته المفاجئة إلى الجزائر استغراب المتابعين الذين طرحوا تساؤلات عن سر ودلالات ذلك، في وقت أكدت فيه الجزائر رفضها القاطع التدخل في شؤون ليبيا عسكريا أو سياسيا.

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واستبعد خبراء أمنيون أن تقبل الجزائر أن تكون جسرا أو ممرا لمرتزقة أردوغان إلى ليبيا، كونها من الدول التي عانت من ويلات الإرهاب الذي لا تزال تحاربه على حدودها الشرقية والجنوبية.

وقدم الخبير الأمني الجزائري عبدالعزيز مجاهد تفسيرا لموقف بلاده من الأزمة الليبية واستقبالها السراج وأوغلو في يوم واحد.

وأوضح أن الجزائر استبقت زيارتهما برسالة قوية عندما أرسلت مساعدات إنسانية نهاية الأسبوع الماضي إلى ليبيا في الوقت الذي قررت فيه أنقرة إرسال قوات عسكرية إليها.

من جانبه يرى العقيد المتقاعد من الجيش الجزائري أن دور بلاده في الأزمة الليبية "هو دور وسيط، لإبعاد التدخلات العسكرية الأجنبية، وحلحلة الأزمة من خلال التقريب بين أطراف الصراع فيها".

وأوضح أن ما يثار عن توقيت زيارتي أوغلو والسراج بالتزامن مع بدء إرسال أنقرة جنودها ومرتزقتها إلى ليبيا "مرتبط بالدور الذي باشرته الجزائر كوسيط في الأزمة".

وتابع أن الأمر يندرج في إطار "سياسة احتواء تركيا ومن ثم إبعادها عن الأزمة الليبية"، وتوقع في المقابل نشاطا دبلوماسيا جزائريا مكثفا مع دول الجوار والدول الفاعلة، مشيرا إلى أن "أنقرة تقوم بدور أكبر من ليبيا لصالح الولايات المتحدة وهو الحد من النفوذ الصيني في أفريقيا بخلق بؤر توتر في دولة تعد بوابة أفريقيا، بالإضافة إلى أطماعها في السيطرة على شرق المتوسط".

واستبعد الخبير الأمني تغير موقف الجزائر الرافض للتدخلات الأجنبية في ليبيا، مرجعا ذلك إلى "شخصيتها الدبلوماسية ومبادئها وتاريخها"، وختم كلامه بالإشارة إلى أن الجزائر "تريد أن تكون الطرف الإقليمي الذي يلتقي عنده الجميع لإبعاد شبح الحرب عن ليبيا والمنطقة".