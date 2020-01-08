شكرا لقرائتكم خبر عن طيران "لوفتهانزا" تعلق رحلاتها بين ألمانيا وإيران وأربيل بسبب التطورات الأخيرة والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 يناير 2020 أعلنت شركة طيران لوفتهانزا تعليق رحلاتها بين ألمانيا وإيران وأربيل بسبب التطورات الأخيرة.

وجاء التعليق على خلفية الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قواعد أمريكية في العراق. Advertisements وكانت طائرة ركاب أوكرانية قد سقطت بعد إقلاعها بدقائق من مطار الخميني بإيران. وقتل في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية جميع الركاب البالغ عددهم 188 شخصا.

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