شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصدر دبلوماسي: إيران أبلغت الأمريكيين مسبقا بالضربة الصاروخية في العراق والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:20 مساءً, 8 يناير 2020 م
المناطق-الرياض
كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى أن إيران أبلغت أمريكا بشكل غير مباشر بالضربة الصاروخية التي استهدفت قاعدتين عسكريتين في العراق وفقاً لموقع “أرم نيوز”.
وقال المصدر إن إيران أبلغت دولة في التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا بالضربة، ولم يكشف المصدر عن اسم الدولة.
وأوضح المصدر أن هذا التحذير كان كافيا لتحقيق هدف إيران، وهو توجيه ضربة دون المجازفة بإيقاع خسائر في أرواح الجنود الأمريكيين أو القوات المتحالفة معهم، مع ما قد يعنيه ذلك من احتمال إثارة رد عنيف من واشنطن.
ويتطابق ما ذكره المصدر مع حديث مسؤول عسكري أمريكي لشبكة ”سي.إن.إن“ الأمريكية حيث أبلغها أن الجيش الأمريكي تلقى تحذيرا مبكرا من الاستهداف الإيراني وأتيح له وقت كافٍ لتشغيل صافرات الإنذار وتأمين الجنود في المخابئ المحصنة.
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