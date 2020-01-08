شكرا لقرائتكم خبر عن تونس في مجلس الأمن: نرفض تصعيد الوضع في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

شاركت تونس، في جلسة مشاورات طارئة بمجلس الأمن الدولي بنيويورك، المنعقدة بطلب من الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة وروسيا حول الأحداث الأخيرة في ليبيا وبحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة.

وأشار بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم، أن تونس عبرّت عن استنكارها الشديد ورفضها المطلق لتواصل سفك دماء الليبيين، إثر التصعيد الأخير الذي يشهده الوضع في ليبيا وآخره سقوط عدد من الضحايا في الهجوم على الكلية العسكرية جنوب طرابلس، مشدّدة على ضرورة التحرك العاجل لمجلس الأمن لفرض احترام قراراته ذات الصلة بالشأن الليبي.

وكانت تونس قد تسلمت مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن بالأمم المتحدة بداية الشهر الحالي.