بصور من غزة وسوريا.. إعلام إيران يضخم من صواريخ "عين الأسد"

صورة من غزة روّج الإعلام الإيراني على أنها لاستهداف "عين الأسد"

سقطة جديدة وقع فيها الإعلام الإيراني حين سارعت بعض مواقعه إلى استخدام صور لانفجارات كبيرة في غزة وسوريا كمحاولة للتضخيم من صواريخ مليشيا الحرس الثوري التي استهدفت قاعدتين أمريكيتين في العراق، فجر الأربعاء.

ورغم محاولات التهويل الإيرانية، أعلن الجيش العراقي أن إجمالي عدد الصواريخ التي استهدفت مقرات التحالف الدولي بلغ 22 صاروخا، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر ضمن قواته.

وبالعودة إلى أصل إحدى "الصورة المنشورة" تبين أنها تعود لغارة إسرائيلية على القطاع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتناقلتها وسائل إعلام عالمية.





وبالتزامن مع ذلك، نشر الإعلام الإيراني أيضا صورة كان نشرها قبل سنتين خلال إطلاق طهران صواريخ على مواقع لتنظيم "داعش" في سوريا على أنها للهجوم الذي تم فجر الأربعاء.





وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إطلاق 12 صاروخا باليستيا من داخل إيران تجاه قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بالعراق.

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وأضاف جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاجون، في بيان، أن الصواريخ استهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين؛ هما قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل، مشيرا إلى أنه جارٍ إجراء تقييم أولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا بالبيت الأبيض مع وزيري الخارجية مايك بومبيو والدفاع مارك إسبر ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين؛ لبحث تداعيات الهجوم الصاروخي.



وعقب الاجتماع، أعلن ترامب أنه جارٍ تقييم الخسائر الناجمة عن القصف الصاروخي الإيراني على قاعدتين عسكريتين في العراق، مؤكدا أن بلاده تمتلك أقوى جيش في العالم.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه "سيعلن بيانا في وقت لاحق الأربعاء حول الهجمات الإيرانية".

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تمتلك الجيش الأقوى والأكثر تجهيزا على مستوى العالم.

بدورها، أعلنت مليشيا "الحرس الثوري" الإيرانية مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف قاعدة أمريكية في العراق.

وقالت مليشيا الحرس الثوري، في بيان نقله التلفزيون الإيراني، إن الهجمات جاءت ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني المصنف إرهابيا.

وقُتل سليماني مع نائب قائد مليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، الجمعة.